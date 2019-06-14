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بعد انتقاد مسلسل جن...نتفلكس تُهدد وتتوعد الأردنيين
وطنا اليوم-عمان:قالت شبكة نتفلكس المنتجة لمسلسل "جن": تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل. موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة"
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