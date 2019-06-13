 وطنا نيوز -ضجة لإحتواء مسلسل أردني على ألفاظ نابية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
ضجة لإحتواء مسلسل أردني على ألفاظ نابية
التاريخ : 13-06-2019 08:43:43 المشاهدات: 1168

وطنا اليوم-عمان: اثار مسلسل اردني من انتاج شبكة "نتفليكس" الأميركية ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتوائه على مشاهد والفاظ نابية على حد وصفهم . 
وتضمنت بعض حلقات المسلسل الاردني "جِن" على مشاهد تقبيل، وتعاطٍ للكحول والمواد المخدرة، إضافة إلى ألفاظ نابية.
وتروي أحداث المسلسل، المكون من 5 حلقات، يوميات طلاب مدرسة خاصة في عمّان، وتخوفهم من القوى الغامضة.
ونشرت شبكة "نتفليكس"، حلقات المسلسل الخمس، أخيرا، عبر منصتها، المخصصة لمشتركيها.
ويدّعي المسلسل، في حلقته الأولى، وجود "جِن" في مدينة البترا، خلال رحلة مدرسية للطلاب.

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق