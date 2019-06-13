ضجة لإحتواء مسلسل أردني على ألفاظ نابية

وطنا اليوم-عمان: اثار مسلسل اردني من انتاج شبكة "نتفليكس" الأميركية ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتوائه على مشاهد والفاظ نابية على حد وصفهم .

وتضمنت بعض حلقات المسلسل الاردني "جِن" على مشاهد تقبيل، وتعاطٍ للكحول والمواد المخدرة، إضافة إلى ألفاظ نابية.

وتروي أحداث المسلسل، المكون من 5 حلقات، يوميات طلاب مدرسة خاصة في عمّان، وتخوفهم من القوى الغامضة.

ونشرت شبكة "نتفليكس"، حلقات المسلسل الخمس، أخيرا، عبر منصتها، المخصصة لمشتركيها.