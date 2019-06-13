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ضجة لإحتواء مسلسل أردني على ألفاظ نابية
وطنا اليوم-عمان: اثار مسلسل اردني من انتاج شبكة "نتفليكس" الأميركية ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احتوائه على مشاهد والفاظ نابية على حد وصفهم .
وتضمنت بعض حلقات المسلسل الاردني "جِن" على مشاهد تقبيل، وتعاطٍ للكحول والمواد المخدرة، إضافة إلى ألفاظ نابية.
وتروي أحداث المسلسل، المكون من 5 حلقات، يوميات طلاب مدرسة خاصة في عمّان، وتخوفهم من القوى الغامضة.
ونشرت شبكة "نتفليكس"، حلقات المسلسل الخمس، أخيرا، عبر منصتها، المخصصة لمشتركيها.
ويدّعي المسلسل، في حلقته الأولى، وجود "جِن" في مدينة البترا، خلال رحلة مدرسية للطلاب.
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