 وطنا نيوز -مارسيل ومنير ونانسي وعساف نجوم «جرش 34»
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مارسيل ومنير ونانسي وعساف نجوم «جرش 34»
التاريخ : 10-06-2019 04:38:05 المشاهدات: 930

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مهرجان جرش أيمن السماوي، الاثنين، عن أبرز الفناين المشاركين في فعاليات الدورة الـ34 للمهرجان.
وبين السماوي أن أبرز الفنانين العرب المشاركين هم: محمد منير، ولطفي بشناق، ومارسيل خليفة، ووائل كفوري، وناسي عجرم، ومحمد عساف، وصوفيا صادق.
وأكد، أن عدد كبير من الفنانين الأردنيين يشاركون في فعاليات المهرجان، وأبرزهم عمر العبدللات، وديانا كرزون، ومكادي نحاس، وكارولين ماضي.
وأشار إلى أن عدد كبير من الفرق العالمية والأردنية ستشارك في المهرجان، ومنها فرقة ناي وفرقة أوتوستراد.
ونوه إلى أن الجانب الثقافي في المهرجان سيأخذ حيزا واسع النطاق، حيث تم التعاقد مع 40 شاعرا منهم 15 شاعر من الدول العربية، فضلا عن الندوات الثقافية.
ويشار إلى أن مجموع ما سيتم دفعه من مكآفات وأجور للفنانين العرب في الدورة المقبلة يبلغ حوالي 265 ألف دينار، في حين بلغ مجموع أجور الفنانين الأردنيين في المهرجان 260 ألفا.


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