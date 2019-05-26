وطنا نيوز -"MBC" تصر على فنان أردني لمهاجمة قطر والأخير يصدمها برده

وطنا اليوم-عمان:بالخداع والتكرار والإلحاح، هكذا حاول مقدم برنامج "مجموعة إنسان"، علي العلياني، الذي يبث على قناة MBC السعودية، إيقاع الفنان الأردني عمر العبدلات في فخ أسئلته، من خلال مطالبته بالإجابة بنعم أن دولة قطر تدعم "الإرهاب".

الفنان الأردني كان يقظاً لخبث المذيع السعودي، الذي كرر الأسئلة عدة مرات، وطالبه بقول إن قطر "إرهابية"، وإنه سيقوم بالغناء فيها في حالة وافقت على الشروط الـ13 لدول الحصار، ليكون رد العبدلات صادماً له، بقوله: إن "قطر دولة عربية وأنا لا أعرف هذه الشروط".

ولم يكتفِ المذيع برد العبدلات، وعاد سؤاله: "أنت ما غنيت بعد الأزمة في قطر لأنها مع الإرهاب"، ليرد عليه "لم أغني بعد اللي صار ولكن ليس لهذا السبب".

أجوبة العبدلات عن أسئلة مذيع MBC تركت حالة من الإعجاب في صفوف الشعب الأردني، إذ اعتبروا أن السعودية تحاول جاهدة استغلال الأردنيين ونخبهم في أزمتها مع قطر من خلال وسائلها الإعلامية، معتبرين أن ما حدث إفلاس حقيقي.

وتداول الأردنيين عبر موقع "تويتر" مقابلة العبدلات مع العلياني، وأرفقوا تعليقاتهم الرافضة لمحاولات المذيع جر الفنان الشهير إلى مربع السياسة وزجه في وسط الخلاف.

سحر القضاة قالت في تغريدتها إن العبدلات أعجبها حين "عمل نفسه مش فاهم سؤال المذيع، وخروجه من مطبات أسئلته الغبية والتافهة والفجة".

وأضافت القضاة: " من الصعب تزييف مشاعر ووعي الأردني تحت أي ظرف.. تحية كبيرة يا عمر".

تيسير الحويطي شارك المقابلة عبر حسابه، وقال في تغريدته: "علي العلياني مذيع قناة MBC في برنامج مجموعه إنسان أراد إدخال العبداللات في مشكلة قطر بأي طريقه، والشروط 13، وقطر إرهابية، فعلاً إفلاس حقيقي اتجاه قطر، رد عمر كان دبلوماسي".

وفي 5 يونيو 2017 قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب".

وفرضت تلك الدول على قطر حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، في حين نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".