وطنا نيوز -"MBC" تصر على فنان أردني لمهاجمة قطر والأخير يصدمها برده

|
"MBC" تصر على فنان أردني لمهاجمة قطر والأخير يصدمها برده
وطنا اليوم-عمان:بالخداع والتكرار والإلحاح، هكذا حاول مقدم برنامج "مجموعة إنسان"، علي العلياني، الذي يبث على قناة MBC السعودية، إيقاع الفنان الأردني عمر العبدلات في فخ أسئلته، من خلال مطالبته بالإجابة بنعم أن دولة قطر تدعم "الإرهاب".
الفنان الأردني كان يقظاً لخبث المذيع السعودي، الذي كرر الأسئلة عدة مرات، وطالبه بقول إن قطر "إرهابية"، وإنه سيقوم بالغناء فيها في حالة وافقت على الشروط الـ13 لدول الحصار، ليكون رد العبدلات صادماً له، بقوله: إن "قطر دولة عربية وأنا لا أعرف هذه الشروط".
ولم يكتفِ المذيع برد العبدلات، وعاد سؤاله: "أنت ما غنيت بعد الأزمة في قطر لأنها مع الإرهاب"، ليرد عليه "لم أغني بعد اللي صار ولكن ليس لهذا السبب".
أجوبة العبدلات عن أسئلة مذيع MBC تركت حالة من الإعجاب في صفوف الشعب الأردني، إذ اعتبروا أن السعودية تحاول جاهدة استغلال الأردنيين ونخبهم في أزمتها مع قطر من خلال وسائلها الإعلامية، معتبرين أن ما حدث إفلاس حقيقي.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|